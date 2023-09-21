У багатьох містах працювало ППО.

Російські окупанти вранці, 21 вересня, влаштували масований ракетний удар по містах України. У багатьох населених пунктах прогриміли вибухи, працювало ППО.

Вибухи в Черкасах

За інформацією начальника Черкаської ОВА Ігоря Табуренця, уламки одного зі збитих об'єктів впали на об'єкт соціальної інфраструктури. Він вказав, що в результаті атаки п'ятеро людей постраждали і одна людина знаходиться під завалами.

"Вранці ворог завдав ракетного удару по обласному центру. В результаті роботи ППО маємо падіння уламків в центральній частині міста. Зокрема, постраждав об'єкт соціальної інфраструктури. В даний час п'ятеро постраждалих. Під завалами не менше однієї людини. Триває рятувальна операція", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Журналісти повідомили, що в місті постраждав готельний комплекс, який знаходиться в центрі Черкас.

Вибухи в Харкові

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури.

"Окупанти завдали шість ударів по місту Харків, зокрема в Слобідському районі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація про постраждалих перевіряється. Екстрені служби працюють на місцях попадання", - вказано у повідомленні.

Вибухи у Рівному

У Рівному близько 6:20 пролунали вибухи, після чого в окремих районах відключили електрику .

"У частині міста зникло світло", - повідомили місцеві ЗМІ.

У свою чергу голова Рівненської ОДА Віталій Коваль підтвердив "приліт".

"Рівне. Є Прильоти ворожих ракет. Працюють відповідні служби",- сказано у повідомленні.

Вибухи у Львовській області

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, за попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича.

"Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м", - повідомив Козицький.

За його словами, ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м. Пожежі ще гасять.

"Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Не ігноруйте повітряних тривог", - додав Козицький.

Атака РФ на Україну - заява голови МВС

Крім того, глава МВС Клименко додав, що на Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено.

Клименко зазначив, що у Львівській області ворог наніс удар по промисловій зоні, є руйнування та загоряння.

Ракетний удар по Україні 21 вересня - що відомо

Армія Російської Федерації рано вранці 21 вересня влаштувала масований ракетний обстріл України. Росіяни підняли повітря вісім бортів ТУ-95МС з аеродрому оленяча.

У Силах оборони півдня України вказали, що була ймовірність пусків ракет класу "повітря-земля".

Вас також можуть зацікавити новини: