Наразі відомо про сімох постраждалих, з яких трьох госпіталізували.

Сьогодні під ранок російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. У Києві зафіксовано падіння уламків від збиття ворожих ракет у чотирьох районах. У Дарницькому районі загарбники пошкодили газову трубу.

"Внаслідок збиття ворожих ракет, сталося падіння уламків в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах. В Шевченківському р-ні є пошкодили газової труби, попередньо без загоряння. В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загорання, працюють екстрені служби. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється!", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко, начальник КМВА.

Як зазначив у Telegram мер столиці Віталій Кличко, у Дарницькому районі наразі 7 постраждалих. Трьох з них, серед яких 9-річна дівчинка, госпіталізували. Решта отримали допомогу на місці.

Відео дня

Він додав, що у Святошинському районі, де були перебої з електрикою внаслідок атаки, енергетики відновили електропостачання.

Наразі у Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Там палають 2 автівки, а у двоповерховому будинку поруч вибито вікна. Також постраждав заклад профтехосвіти. Серед учнів ніхто не постраждав - вони були в укритті.

"Чергова ракетна атака ворога по Києву. Попередньо з приблизно 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей", - додав пізніше Попко.

За його словами, столиця вже перетнула позначу в 1000 годин тривог з початку повномасштабного вторгнення - це приблизно півтора місяці безперервної тривоги!

Нічна ракетна атака

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти здійснили пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95.

Близько 5 ранку ППО спрацювала на Черкащині, а вже за годину - у Києві. У Харкові було зафіксовано загалом щонайменше шість "прильотів". Такж вибухи були у Рівно та Львівській області.

Близько 7 ранку пішли відбої.

Вас також можуть зацікавити новини: