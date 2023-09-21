Українців закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги у разі його оголошення.

З аеродрому "Оленья", що розташований у Мурманській області Росії, вилетіла стратегічна авіація. У небі перебувають 8 бортів Ту-95МС.

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України. Українців закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

У Силах оборони півдня України уточнили, що існує ймовірність пусків ракет класу "повітря–земля", орієнтовно – за 2 години.

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"Пуски ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" не фіксувались. Ракетоносіїв "Калібрів" у морі на бойовому чергуванні немає. Але їх виведення з пункту базування може статися за потреби вкрай швидко", – йдеться у повідомленні.

Атаки РФ по українських містах

У середу, 20 вересня росіяни вдарили по Донеччині. Окупанти обстріляли Торецьк та його околиці з "Тюльпана". Внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей.

19 лютого росіяни масовано атакували Україну дронами. У Львові було знищено склади з гуманітарною допомогою – пожежу гасили декілька годин.

Внаслідок удару загинув 32-річний чоловік Петро Бурбан – захисник, який повернувся з війни і влаштувався працювати на склад. Це був його перший робочий день на новому місці.

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