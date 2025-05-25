Росіяни здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу.

У ніч на 25 травня (із 20.40 24 травня) Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу. Українські захисники збили 45 крилатих ракет, знешкодили 266 ворожих БПЛА. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що ворог спрямував по Україні під час цієї атаки:

9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків — Курська обл. РФ.);

55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, Калібр із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків — Саратовська обл., акваторія Чорного моря);

1 крилату ракету Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (піски з північного напрямку);

298 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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"За попередніми даними станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено. Також в результаті бойової знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 139 — збито вогневими засобами ураження, 127 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - інформують Повітряні сили.

Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.

Атака на Україну - що відомо про наслідки

Через варварську атаку росіян є загиблі та постраждалі, серед них діти. Так, загалом відомо вже про понад 3 десятки постраждалих та понад 10 загиблих. Є загиблі у Київській, Миколаївській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Так, на Київщині внаслідок ворожої атаки четверо людей загинули, ще 23 постраждали. Серед потерпілих шестеро дітей. У Києві від атаки постраждали 11 жителів.

У Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини - 8, 12 та 17 років.

На Миколаївщині загинув чоловік, постраждали 5 осіб, серед них підліток.

На Хмельниччині загинули четверо людей, ще п'ятеро людей отримали осколкові поранення.

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