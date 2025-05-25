Є загиблі у Київській, Миколаївській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Росія цієї ночі масовано атакувала Україну дронами та ракетами. За даними ДСНС, у багатьох областях зафіксовані масштабні руйнування, є багато загиблих і постраждалих.

Оновлено 8.30. За даними Головного управління ДСНС в Одеській області, сьогодні вночі через дронову атаку сталося займання автомобільної стоянки, розташованої серед житлових багатоповерхових будинків. Рятувальники зазначають, що горіло 20 автомобілів. Вогонь вдалось швидко приборкати та не допустити його розповсюдження на щільно припарковані автомобілі поруч, однак багато автівок згоріло вщент.

За попередніми даними, цієї ночі люди в Одесі не постраждали.

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Оновлено 8.10. У Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини - 8, 12 та 17 років. Ще 12 людей постраждали.

Київ і Київська область

За даними ДСНС, у Києві постраждали 9 людей. У Голосіївському районі пожежа на фасаді 5-поверхового гуртожитку через розгерметизацію газової труби на 2-му поверсі, постраждали 4 особи. У Дніпровському районі – пошкоджено 2-поверховий приватний будинок, постраждала жінка. У Шевченківському районі – пошкоджено багатоповерхівку, 3 особи звернулись за допомогою.

У Київській області внаслідок ворожої атаки загинуло три людини, повідомили в обласній адміністрації.

Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі, ще одна людина - в Бучанському.

Загалом фіксується 10 постраждалих. Зокрема, у Білоцерківському районі осколкові поранення обличчя отримав чоловік 1966 року народження. Також у Білоцерківському районі постраждало ще 5 людей, серед них двоє дітей. У Фастівському районі постраждало дві жінки, ще дві особи постраждало у Бучанському районі.

Загалом наслідки ворожої атаки фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області.

Тернопільська область. Під час атаки у Тернополі внаслідок влучання попередньо крилатої ракети "Калібр" частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств, пожежа виникла в цеху окремими осередками на загальній площі 1000 кв.м. Інформація про потерпілих не надходила.

Миколаївська область. Унаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок у Миколаєві, виникла пожежа, є загиблі та поранені.

Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, серед них підліток.

У будинку зруйновано два поверхи, інші – пошкоджено, з-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані.

Хмельницька область. Як повідомив голова ОДА Сергій Тюрін, у регіоні зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

За попередньою інформацією, загинули четверо людей, ще п'ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані.

Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено, також пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт.

Сумська область. Мер Конотопа Артем Семеніхін зазначив, що місто пережило "наймасованіший комбінований удар з часів Другої світової війни". За його даними, зруйновано і так зруйнований об'єкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Руйнувань і пошкоджень житлового сектору, станом на цю мить, не зафіксовано

Чернігівська область. Внаслідок повітряної атаки з застосуванням БпЛА та ракет зафіксовано кілька влучань у різних районах, займання складських приміщень і нежитлових будівель. Найбільша пожежа охопила понад 1000 кв.м, також горів ангар з вугіллям і нежитлова будівля. Удару також зазнав обласний центр — пошкоджено будівлю.

Війна в Україні - новини

Видання BILD повідомляло, що У червні 2025 року російські окупаційні війська можуть піти в новий наступ. Під загрозою три області України – Харківська, Сумська та Дніпропетровська.

Тим часом моніторинговий проєкт DeepState повідомляє, що російським військам вдалося закріпитися в Сумській області. Ворог встановив контроль над чотирма селами біля кордону і територією навколо них.

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