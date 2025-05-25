Найменшій було 8 років.

Внаслідок масованої нічної атаки росіян по Україні у Житомирській області загинуло троє дітей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники повідомляють, що загиблим дітям було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники.

Також постраждали 10 осіб, 8 врятовано ДСНС, усі госпіталізовані.

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Зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

Також, за даними рятувальників, у Бердичівському районі постраждали 2 особи, з них одна дитина, пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди.

Внаслідок масованої атаки по Україні у багатьох областях зафіксовані руйнування, є багато жертв.

Так, загалом відомо вже про понад 3 десятки постраждалих та понад 10 загиблих. Крім Житомирщини, є загиблі у Київській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

На Тернопільщині під час атаки внаслідок влучання попередньо крилатої ракети "Калібр" частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств.

У Сумській області мер Конотопа зазначив, що місто пережило "наймасованіший комбінований удар з часів Другої світової війни".

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