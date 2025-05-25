Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині.

Станом на зараз відомо про понад 70 постраждалих осіб внаслідок нічної масованої атаки Росії по Україні: 12 людей загинуло, більше 60 поранено.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram-каналі. "Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані", - зазначив він.

Клименко підкреслив, що противник застосував ракети та ударні безпілотники, а ціллю стали домівки мирних громадян: пошкоджено більше 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на 3 локаціях вогнеборці досі гасять полум’я.

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Загалом під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

"Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета — страх і смерть", - написав міністр.

Масований нічний удар по Україні

РФ сьогодні запустила по Україні майже 70 ракет і три сотні БПЛА.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Станом на ранок було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.

Повідомлялось про загиблих у Київській, Миколаївській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Зокрема, у Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини - 8, 12 та 17 років.

На Київщині внаслідок ворожої атаки четверо людей загинули, ще 23 постраждали. Серед потерпілих шестеро дітей. У Києві від атаки постраждали 11 жителів.

На Миколаївщині загинув чоловік, постраждали 5 осіб, серед них підліток.

На Хмельниччині загинули четверо людей, ще п'ятеро людей отримали осколкові поранення.

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку, зазначивши, мовчання США заохочує диктатора Путіна. За його словами, "без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість". Зеленський закликав США, європейські країни і усіх тих у світі, хто хоче миру, до рішучості, до посилення санкцій на РФ.

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