Зеленський про нічну атаку: Росія затягує війну, світ не може це ігнорувати

Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію, наголосив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масовану атаку РФ по Україні сьогодні вночі, зазначив, що відсутність реакції світу на подібні напади заохочують російського диктатора до продовження агресивної політики. Про це йдеться у Telegram-каналі глави держави.

"Сьогодні рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару. Всюди, де потрібно, роботи тривають – наші служби на місцях, надають допомогу й підтримують людей… Майже 300 ударних безпілотників випустили росіяни за цю ніч, більшість – "шахеди". Ще майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними. Цілями були Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що це були свідомі удари по звичайних містах.

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"Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки істфаку університету. Є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти. Мої співчуття", - пише Зеленський.

Президент підкреслив, що кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти Росії.

"Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна. Без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість. Санкції точно допоможуть. Рішучість зараз має значення – рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію. Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни", - зазначив Зеленський.

Росія атакує Україну

Як повідомляв УНІАН, Росія на фоні запевнень, що готує меморандум про мир щоночі масовано атакує Україну, вбиваючи мирне населення. У ніч на 24 травня росіяни застосували 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, якими було атаковано Київ, Дніпропетровщину, Одещину та Запорізьку область. Також ворог вдаоив 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Основним напрямком російської атаки була столиця України місто Київ.

У ніч на 25 травня Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу.

Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.

Через варварську атаку росіян є загиблі та постраждалі, серед них діти.

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