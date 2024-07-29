За словами експерта, удар був комплексний і включав атаку по аеродрому і знищення самої нафтобази.

Ефект від атак на кшталт нещодавнього удару безпілотниками по нафтобазі в російському Курську є "накопичувальним". Про це в коментарі 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, такі атаки мають негативний вплив, зокрема, і на російську армію.

"Цікаво, що удар був комплексний, який включав атаку по аеродрому і знищення самої нафтобази. Імовірно, працювали українські спецслужби – сили української розвідки, які й повідомили про наслідки влучань. ... Імовірно, це робота "літачків", що переобладнані в дрони-камікадзе. Якщо був прицільно знищений бомбардувальник, отже БпЛА працював із доведенням. Йшов за координатами, а при виявленні цілі уразив саме її", - зазначив експерт. Відео дня

Він вважає, що дрон або перехопила на керування диверсійна група біля аеродрому, або він працював із так званими "машинним зором", що використовує не лише координати, а й візуалізацію визначеної цілі.

Удар по нафтобазі в Курській області РФ

Як повідомляв УНІАН, в ніч на неділю, 28 липня, відбувся удар по нафтобазі в Курській області Росії. За інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога.

Зазначалося, що були зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно, зайнялися ємності з нафтопродуктами.

Як розповіли в Генштабі, нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема й для "забезпечення потреб збройних сил РФ".

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