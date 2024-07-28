Офіційних коментарів від російської влади наразі немає.

У Курській області РФ ніч на неділю, 28 липня, видалася неспокійною. Регіон атакували дрони, повідомляє низка місцевих телеграм-каналів.

Зазначається, що працювала ППО. Baza повідомляє, що після атаки безпілотників у Курській області горить нафтобаза.

"За попередніми даними, о першій годині ночі нафтобазу в Польовій атакували БПЛА. У результаті загорілися три резервуари. Також відомо про влучання безпілотника у двоквартирний будинок. На місці пожежні розрахунки. Даних про постраждалих на цей момент немає", – ідеться в повідомленні.

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Офіційних коментарів від російської влади наразі немає.

Інші новини Росії

27 липня українські дрони "навідалися" відразу на три військові аеродроми РФ. Так, атак зазнали аеродром "Енгельс" у Саратовській області, "Дягілєво" в Рязанській і "Оленья" в Мурманській. На "Оленьї" був пошкоджений бомбардувальник Ту-22М3 – з таких РФ випускає по Україні ракети Х-22.

Крім того, джерело УНІАН розповіло, що ГУР уразило три вертольоти на території РФ. Йдеться про Мі-8, Мі-28 і Ка-226. Перший було знищено внаслідок диверсії на території аеродрому "Кряж" у місті Самара. Мі-28 і Ка-226 було уражено внаслідок диверсійних заходів ГУР на території акціонерного товариства "Національний центр вертольотобудування Міль і Камов" (н.п. Томіліно, Московська обл., РФ).

Раніше також повідомлялося, що під Волгоградом розбився російський бомбардувальник Су-34. Борт зазнав аварії під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Екіпаж катапультувався.

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