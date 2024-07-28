Нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів.

Триває війна в Україні, сьогодні вночі уражено черговий стратегічний об’єкт російських окупантів - нафтобазу "Польова", що в Курській області Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. "Вдалий результат злагодженої роботи Сил оборони України: уражено черговий стратегічний об’єкт російських окупантів", - сказано в повідомленні.

За інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. "Надалі зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами. Нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема й для забезпечення потреб збройних сил РФ", - наголошують в Генштабі.

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Зазначається, що завдання, в рамках єдиного замислу, виконано силами й засобами Служби безпеки України (СБУ "А") у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. "Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється. Зазначається, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.