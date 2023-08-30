Зазначається, що йдеться про "аеродром з путінськими стерв'ятниками".

У "Російському добровольчому корпусі" розповіли про удар безпілотниками по військовому об'єкту в Курській області Росії в ніч на 27 серпня. Операція була проведена спільно з військовою контррозвідкою СБУ.

"Без перешкод знову пройшовши дірявий кордон, в ніч на 27 серпня ми вдарили безпілотниками по військовому об'єкту: аеродрому з путінськими стерв'ятниками. Знищені всі намічені цілі. Підкреслюємо: законні цілі, які несли горе і смерть мирним українським містам", – сказано в повідомленні в Telegram-каналі "РДК".

Зазначається, що уражені були і елементи протиповітряної оборони, яка прикривала "літаки катів".

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"Втім, "прикривала" – голосно сказано. Влучила вона тільки в житловий будинок в Курську. Ось до якого жалюгідного стану, небезпечного для самих громадян, доведена оборона країни! Курський губернатор бреше, що в багатоповерхівку врізався наш дрон, і заважає Міністерству оборони, яке намагалося зовсім промовчати про пошкоджену будівлю і просто зам'яти свою ганьбу", – відзначили в "РДК".

Бійці також додали, що "народжені повзати – літати не будуть".

"Російське небо і російська земля належать не путінській погані, а вільним російським людям", – йдеться в повідомленні.

Атака по аеродрому в Курській області

Як повідомлялося, в ніч на 27 серпня контррозвідка Служби безпеки України реалізувала спецоперацію по російському аеродрому в Курську. Там на момент атаки знаходилися засоби ППО і частина авіаційного флоту Росії.

В СБУ уточнили, що по Курському аеродрому запустили 16 безпілотників. Вони відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 і одному Міг-29. Також серед уражених цілей-радари комплексу С-300 і два "Панцира".

Канал Mash писав, що цілями була військова частина радіоелектронної боротьби в Курському районі і військовий аеродром Халіно. Аеродром в Курській області був атакований роєм картонних дронів-камікадзе SYPAQ, які Австралія постачає Україні.

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