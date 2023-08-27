Чиновник, схоже, не узгодив свої дії та спростував фейкові заяви Міноборони.

В ніч на 27 серпня невідомі безпілотники атакували Курську та Брянську області РФ. Хоч Міноборони звітувало про "знищенння БПЛА в небі", один з губернаторів спростував це.

Як повідомив очільник Курської області Роман Старовойт, вночі у місті безпілотник врізався в багатоквартирний будинок на вул. Карла Маркса. На деяких поверхах вибиті шибки. Також від вибухової хвилі постраждали кілька шибок у корпусі інженерного факультету Курського ДАУ на вул. Карла Маркса.

"Займань не сталося, ніхто з мешканців не постраждав. Усі оперативні служби працювали на місці вибуху. Збитки зараз оцінюються, обов'язково допоможемо у відновленні зіпсованого майна", - додав Старовойт, опублікувавши фото з місця влучання.

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Нічна атака на Росію

Як повідомляв УНІАН, вранці Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 27 серпня Україна атакувала дві області безпілотниками. Це були безпілотники літакового типу. Їх нібито знищили засобами ППО у повітрі.

Щодо постраждалих та руйнувань цього разу інформації не було, хоч в РФ постійно звітують, що наслідків атаки немає.

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