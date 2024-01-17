Наразі повітряну тривогу в місті скасували.

У ніч на середу, 17 січня, російські загарбники атакували Одесу безпілотними літальними апаратами.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у своєму Telegram-каналі, що внаслідок атаки у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися пожежі. Також він повідомив, що вже є дані про постраждалих серед мирних людей.

"Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовані загоряння. Є постраждалі серед цивільного населення. Данні уточнюються", - написав він.

Нічна атака БПЛА: що ще відомо

Цієї ночі російські війська запустили декілька груп дронів по території України, Одесу атакували БПЛА, які летіли з акваторії Чорного моря.

Повітряні сили також фіксували російські безпілотні літальні апарати у Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.

Крім того, ввечері окупанти вкотре завдали ракетних ударів по Харкову. Місцева влада повідомила про пошкодження щонайменше десяти житлових будинків.

За останніми даними, внаслідок цих атак постраждали 17 людей, один з них перебував у важкому стані. Попередньо, загарбники вдарили із ЗРК "С-300".

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