Двоє поранених у тяжкому стані. Серед постраждалих – діти шести та восьми років.

В Одесі через ворожий удар двоє людей загинули, багато постраждалих, серед них є діти.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці під час повітряної тривоги у місті пролунали вибухи. Гуркіт було чутно у різних районах міста.

Згодом у соціальних мережах з’явилася інформація про пожежу у багатоповерхівці, що сталася внаслідок ворожого удару. Люди писали, що пошкоджені автівки, у деяких місцях у результаті "прильотів" утворилися вирви. За деякими даними через атаку нібито постраждав один з учбових закладів. "

Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, після нічної атаки дронами, зранку росіяни нанесли по Одесі ракетний удар. Ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів.

"Внаслідок атаки двоє одеситів загинули. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей - 6 та 8 років. Всі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані. На місці працюють всі відповідні служби", - наголосив посадовець.

Він також оприлюднив фото, на яких зафіксовано наслідки атаки.

Водночас Сили оборони півдня України оприлюднили наслідки попереднього удару по Одещині, який ворог завдав вночі.

Йдеться, що агресор спрямував по півдню України дрони. Переважна більшість ворожих БпЛА типу Shahed-131/136 заходила на удар з напрямку тимчасово окупованого Криму. Зокрема, 14 дронів-камікадзе знищено: один на Херсонщині, три на Миколаївщині, 10 на Одещині.

В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури. А в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Постраждалих серед цивільного населення вночі зафіксовано не було.

Атака РФ на місто України - головні новини

Вночі по Одещині ворог завдав дронового удару. Сьогодні в України у багатьох областях вдруге за ніч пролунала повітряна тривога. По різних містах країни завдано ракетних ударів. У Дніпрі сталося влучання по ТРЦ, у Харкові відомо про загиблих та поранених, сумні наслідки у Києві, Львові тощо.

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