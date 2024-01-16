Є інформація щодо поранених, повідомив мер міста.

Ввечері у вівторок, 16 січня 2024 року, російські окупаційні війська вчергове атакували Харків. У місті пролунали вибухи.

Про обстріл повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях. Вибухи в місті підтвердив і мер Харкова Ігор Терехов.

Водночас начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник уточнив, що ворог вкотре наносив удари з району Белгорода. Попередньо, били із ЗРК С-300.

Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Оновлено: Мер міста Ігор Терехов повідомив, що удари прийшлися по центру міста.

"Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працюють на місцях прильотів. Є інформація щодо поранених", – написав він.

Водночас голова Харківської ОВА уточнив, що ударів по місту завдали двома ракетами – попередньо, С-300.

"Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. На цю хвилини медики надають допомогу чотирьом постраждалим, стан – легкий. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань", – додав він.

Обстріли Харківщини - інші новини

Останнім часом російські окупаційні війська посилили обстріли Харкова та області. Так, в ніч проти 14 січня загарбники завдали авіаударів по Вовчанську. Ворог "переміг" ангари з зерном. Відомо, що дві керовані авіабомби зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна. На щастя, минулося без жертв.

Кількома днями раніше росіяни вдарили по готелю в Харкові. Постраждали 13 осіб, зокрема іноземні журналісти. У поліції припускають, що саме працівники ЗМІ були ціллю окупантів.

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