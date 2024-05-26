За словами очільника ОВА, проводиться евакуація мешканців.

В ніч проти 26 травня 2024 року російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами та ракетами. Зокрема, ворог бив зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та носіїв ракет "Кинджал" МіГ-31К.

Внаслідок ворожої атаки на Вінничині є влучання в житловий будинок. Потсраждали люди. Про це повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"На Вінниччині внаслідок ворожої атаки є влучання в житловий будинок. 3 особи постраждали", – йдеться у повідомленні.

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За словами очільника ОВА, проводиться евакуація мешканців. На місці працюють усі відповідні служби.

Оновлено: Лікарі діагностували легку ступінь тяжкості у всіх постраждалих. Усі відмовились від госпіталізації, додав згодом Сергій Борзов.

Атаки РФ по Україні

Вночі 26 травня російські окупанти випустили по Україні ракети з літаків Ту-95МС. Крім того, ворог піднімав у повітря носії ракет "Кинджал" – МіГ-31К. У Повітряних силах фіксували пуски цих ракет.

Під ворожим ударом 25 травня була Харківщина. Ворог обстріляв гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові. Загинули люди, відомо про десятки постраждалих. Ще 17 осіб вважають зниклими безвісти. Під ворожий удар потрапив і Центральний парк міста.

Згодом Харків знову атакували окупанти – уже вчетверте за день. Ворог ударив по центральній частині міста. За даними Харківської обласної прокуратури під час цієї атаки постраждали 20 осіб – неповнолітній, 11 чоловіків та 8 жінок.

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