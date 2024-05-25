Попереду – велика робота з ідентифікації тіл, наголосив Синєгубов.

Вдень 25 травня 2024 року російські окупаційні війська вдарили по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Внаслідок ворожої атаки загинули 4 особи, ще 16 вважаються зниклими безвісти.

Про це в ефірі телеканалу "Ми – Україна" повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зауважив, що біля 40 людей отримали поранення в результаті ворожої атаки.

За його словами, на місці атаки розгорнуто штаб. Працюють представники ДСНС, Національної поліції, а також психологи.

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"Крім того, тут на місці працює мобільна лабораторія ДНК. Фактично, прибувають близькі та рідні, які шукають своїх родичів. Ми їм пропонуємо здати ДНК-тести для можливої ідентифікації тіл. Пожежа наразі локалізована, невдовзі буде ліквідована повністю. Звичайно, буде велика кількість роботи щодо ідентифікації тіл, тому що, за нашими попередніми даними, у приміщенні могли ще перебувати понад 20 людей", – наголосив Синєгубов.

Оновлено 21:54: Кількість загиблих в результаті удару по "Епіцентру" зросла. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що рятувальники виявили тіло ще однієї людини.

Обстріли Харкова

Протягом суботи, 25 травня, російські загарбники кілька разів обстрілювали Харків. Окрім "Епіцентру", під ворожий удар потрапив і Центральний парк міста.

Ввечері росіяни завдали ще одного удару по Харкову, вже четвертого за день. Місцева влада повідомила, що окупанти обстріляли центральну частину міста. Вже відомо про 18 постраждалих внаслідок атаки, серед них – 13-річний хлопець.

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