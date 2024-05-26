Повітряну тривогу оголошено по всій Україні.

Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, попередньо, відбулися пуски ракет. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Також у небі України – ворожі безпілотники.

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Оновлено 03:32: Повітряну тривогу оголошено по всій Україні.

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Оновлено 03:30: Крилата ракета з півночі через Чернігівську область у напрямку Київщини, повідомляють у ПС ЗСУ.

Згодом військові повідомили про ще одну ракету тим самим курсом.

Оновлено 03:17: Так виглядає карта повітряних тривог станом на цю хвилину. Зазначимо, що в деяких регіонах тривогу оголошено через ударні дрони.

Оновлено 02:50: Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Біля 02:30 "Николевский Ванек" уточнив, що в українському повітряному просторі ворожі ракети очікуються приблизно за 30-60 хвилин. Зазначається, що на момент пусків у повітрі було і є 5 бортів ТУ-95мс, всі з Оленьї.

Імовірно, окупанти битимуть по енергетичній та транспортній інфраструктурі в західних та центральних регіонах, пише "Николаевский Ванек".

"Нагадую про зарядку гаджетів, і велике прохання перейти в безпечніші місця (не ковдрочка), як ракети вже підлітатимуть. Скільки всього пустили – невідомо", – йдеться у повідомленні.

Атаки РФ по Україні

Останнім часом російські окупаційні війська стали більше тероризувати обстрілами Харківщину. Так, 25 травня ворог ударив по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. На момент атаки там перебували люди. Відомо про загиблих та постраждалих, 17 осіб вважаються зниклими безвісти.

Крім того, під ворожий удар потрапив Центральний парк Харкова. Пізніше росіяни обстріляли центральну частину міста. Постраждало понад 15 осіб, зокрема підліток.

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