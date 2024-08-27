Цієї ночі окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА.

У ніч на 27 серпня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу противника. Про це повідомив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Цієї ночі окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА:

3-ма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької обл.);

балістичною ракетою "Іскандер-М" (із Криму);

крилатою ракетою "Іскандер-К" (із Воронезької обл.);

5-ма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-22М3 із повітряного простору Волгоградської обл.);

81 ударним БпЛА типу "Shahed" (із Єйська та Курської обл.).

Станом на 9:00, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито:

Відео дня

5 крилатих ракет Х-101;

60 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Десять ворожих безпілотників локаційно втрачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із білоруссю, ще близько десяти знаходяться в повітряному просторі України.

"До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України", - сказано у повідомленні.

Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Масований удар РФ 27 серпня

Вночі окупанти завдали комбінованого, ракетно-дронового удару по Україні. Вони застосували ударні БпЛА, балістичні, крилаті та аеробалістичні ракети.

Як повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко, у Києві повітряна тривога з початку доби оголошувалася 4 рази і тривала сумарно понад 5 годин. Спочатку вона була через атаку дронів, які заходили на місто хвилями та з різних напрямків.

Близько третьої ночі росіяни піднял кількастратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

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