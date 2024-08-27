Сьогодні вочі в небі України знову фіксують багато російських ударних дронів. Командування Повітряних сил повідомляє про групи безпілотників типу "Shahed" у різних областях.

Станом на 23:45 повітряну тривогу оголосили на Вінничині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі, а також у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Раніше військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з окупованого Криму та активність розвідувальних дронів вздовж всієї лінії фронту.

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Оновлено о 00:50: Дронова атака з півдня та північного сходу триває. Безпілотники на півночі Херсонщини, Миколаївщини та Одещини рухаються на північний захід. Кілька груп "шахедів" на Вінниччині летять західним курсом.

Декілька груп на Сумщині рухаються у західному напрямку, на Чернігівщині - також на захід. Група "шахедів" на півночі Київщини прямує на Житомирщину, а безпілотники на Полтавщині та Черкащині тримають західний курс.

Також російські дрони типу "шахед" помітили на півдні Гомельської області, що у Білорусі. Вони тримають курс на Мозир.

О 23:25 Повітряні сили опублікували у Telegram інформацію про пересування російських безпілотників. Так, з Херсонщини на Миколаївщину рухалася нова група "шахедів", а дрони з півночі Миколаївської області тримали курс на Одещину.

Кілька груп БПЛА фіксували на півночі, вони летіли на Вінниччину. Дрони з півдня Дніпропетровщини тримали курс на Запоріжжя, а декілька груп на Сумщині летіли у західному напрямку. Також кілька груп БПЛА бачили на півдні та центрі Чернігівщини, курс - західний.

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