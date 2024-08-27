Столицю атакували як "шахеди", так і ракети.

Вночі окупанти завдали комбінованого, ракетно-дронового удару по Україні. Вони застосували ударні БпЛА, балістичні, крилаті та аеробалістичні ракети.

Як повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко, у Києві повітряна тривога з початку доби оголошувалася 4 рази і тривала сумарно понад 5 годин. Спочатку вона була через атаку дронів, які заходили на місто хвилями та з різних напрямків.

Близько третьої ночі росіяни піднял кількастратегічних бомбардувальників Ту-95МС. "Крилаті ракети Х-101 з цих бортів атакували Київ близько 5-ї ранку... Загалом сили та засоби протиповітряної оборониз початку доби знищили навколо Києва близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет. Все, що летіло на столицю України – знищено", - констатував Попко.

Відео дня

За даними оперативного зведення в лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району зафіксовано падіння уламків. Внаслідок чого виникли осередки займань лісової підстилки. Деякі вже ліквідовані, решта – локалізовані. "Інформація щодо потерпілих не надходила. В столиці – без руйнувань", - дадав очільник КМВА.

Нічна комбінована атака на Україну

РФ уже другий ранок поспіль завдавала масованого комбінованого удару по території України. Слідом за десятками дронів-камікадзе, які тероризували українців ще з ночі, окупанти рано вранці запустили ракети, через що по всій країні оголошували повітряну тривогу. О 7:11 у Київській ОВА повідомили, що столиця відбиває комбіновану ракетно-дронову атаку ворога. "Зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону в Дніпровському районі міста. Внаслідок чого виникла пожежа лісової підстилки", - повідомили там.

Вас також можуть зацікавити новини: