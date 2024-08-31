Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один – у Республіку Білорусь.

Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та "Шахедами". Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, росіяни завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області Росії.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

При цьому у Повітряних силах вказали на незвичну деталь атаки – понад два десятки ворожих безпілотників впали самостійно.

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"В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 25 – локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один – у Республіку Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Атаки РФ по Україні

Сьогодні ворог атакував Київ ударними БПЛА. Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже 4 години. При цьому Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

30 серпня окупанти завдали п'ять авіаційних ударів по Харкову із сусідньої Бєлгородської області РФ боєприпасами УМПБ Д-30, які влучили по п'яти різних місцях у трьох районах міста.

Станом на ранок відомо про 7 загиблих та 97 поранених, з них 22 дитини. Відомо, що серед загиблих - 14-річна дівчина. Також унаслідок удару обвалилася верхня частина 12-поверхового житлового будинку в Індустріальному районі.

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