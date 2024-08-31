Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже 4 години.

Столиця пережила четверту повітряну атак за цей тиждень. Як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БпЛА.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації (КМВА). "На Київ баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі, хвилями і з різних напрямків", - йдеться у повідомленні КМВА. Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже 4 години.

"Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", - зазначили в КМВА.

Відео дня

Крім того, як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, тривога в області тривала майже всю ніч та ранок.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", - повідомив він.

Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів на відкритій місцевості. Внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у 3 районах області.

Нічна атака дронів

Близько 23 години 30 серпня Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників, які російська армія запустила на території України. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Тільки о 8:37 сьогоднішнього ранку Повітряні сили дали відбійпо загрозі ударних БПЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: