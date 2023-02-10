Пожежу внаслідок ворожого удару вдалося ліквідувати.

Вранці 10 лютого близько 04:00 російські окупанти атакували безпілотниками Хмельницьку область. Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури у Шепетівському районі, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"Вночі ворог вчергове атакував нашу країну "Шахідами". Близько 04:00 ранку відбулось влучання в об'єкт критичної інфраструктури", - написав він.

За словами Гамалія, пожежу внаслідок "прильоту" вдалося ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Росія атакувала низку регіонів у ніч на 10 лютого

Близько 04:00 10 лютого 2023 року в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про вибухи в Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.

Так, у Харкові ворог цілився в об'єкти критичної інфраструктури. Місто та область сколихнула серія потужних вибухів, їх нарахували близько 10.

Ввечері у четвер, 9 лютого 2023 року, російські окупаційні війська запустили іранські дрони-камікадзе в напрямку України. Повітряну тривогу було оголошено в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Полтавській, Черкаській Сумській та Харківській областях.

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