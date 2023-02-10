Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

У п'ятницю, 10 лютого, вранці в Харкові та області сталася серія гучних вибухів. Росія атакує регіон, цілиться в критичну інфраструктуру.

О 4:11 голова Харківської ОДА Олег Синєгубов підтвердив атаку на область. Він закликав місцевих жителів не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Пізніше він написав, що Росія цілиться в об'єкти критичної інфраструктури, в Харкові та області зафіксували близько 10 вибухів.

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"Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі. Зафіксовано близько 10 вибухів. У деяких районах перебої з електроенергією", - повідомив Синєгубов.

За його інформацією, на місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Мер Харкова Ігор Терехов написав, що о 4:00 ранку було завдано ударів по місту. Він підтвердив інформацію про те, що ворог цілиться в об'єкти критичної інфраструктури. "Можливі перебої з електрикою, водо- і теплопостачанням. Про жертви й руйнування інформація поки уточнюється", - написав міський голова.

Всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу.

Масштабна повітряна тривога в Україні 10.02.2023

10 лютого вранці в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про вибухи в Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.

Так, близько 4:00 "почервоніли" всі регіони, крім західних й Одеської на півдні. У деяких працює ППО. Зокрема, моніторингові пабліки повідомляли про збиття ракет у Дніпропетровській області.

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