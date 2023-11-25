Наразі тривають роботи з відновлення та з’ясовуються причини.

Після російської нічної атаки "шахедами" у Києві залишилися без світла 77 житлових будинків та 120 установ. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі тривають роботи з відновлення та з’ясовуються причини.

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Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина - пошкодження внаслідок обстрілу.

Повітряна атака РФ по Україні – що відомо

Сьогодні, 25 листопада, у повітряному просторі України було зафіксовано ударні БпЛА. Повітряна тривога була оголошена Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Харківськів, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській та Херсонській областях. У кількох областях працювала ППО. Дрони атакували Україну великими групами. Атака тривала з ночі до ранку.

Згідно інформації Повітряних сил, усього було зафіксовано пуски близько 75 "шахедів" із двох напрямків. Основний напрямок удару – місто Київ.

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