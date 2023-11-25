У КМВА підтвердили, що ударні БПЛА летать у напрямку Києва.

У повітряному просторі України зафіксовано ударні БпЛА. Повітряна тривога оголошена у низці областей: Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Харківськів, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській та Херсонській.

У КОВА повідомили, що сили ППО працюють по цілях.

"Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - написали там.

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У КМВА підтвердили, що ударні БПЛА летать у напрямку Києва.

Повітряні атаки РФ - деталі

Вчора вранці військові повідомляли, що вночі російські війська запустили з південно-східного напрямку три ударні безпілотні літальні апарати типу "Shahed", усі вдалося знищити силами та засобами Повітряних Сил.

У Генеральному штабі Збройних сил України зазначали, що загарбники аткували ще й двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

Вдень, близько 12:00, повідомлялося про пуск ракети у напрямку Кривого Рогу та Павлограда. Про можливі наслідки місцева влада не казала.

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