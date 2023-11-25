За словами президента, росіяни свідомо пішли на черговий акт терору у ніч на день пам'яті жертв Голодомору.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку "шахедів" в ніч на 25 листопада.

Як зазначив Зеленський у своєму Telegram-каналі, росіяни масовано вдарили дронами-камікадзе по Україні у ніч на день пам'яті жертв Голодомору. За його словами, нічна атака - свідчення свідомого терору.

"Більше 70 "шахедів" у ніч на день памʼяті жертв Голодомору-геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати. Наші воїни збили більшість дронів. На жаль, не всі. Але працюємо далі, щоб посилити нашу ППО та збивати більше. І працюємо далі, щоб обʼєднати світ у захисті від російського терору. Держава-терорист повинна програти і відповідати за скоєне", - зазначив президент.

Атака "шахедів" в ніч на 25 листопада

Нагадаємо, що пізно вночі у повітряному просторі України зафіксували ударні БпЛА. Повітряну тривогу оголосили у низці областей: Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській та Херсонській.

У кількох областях працювала ППО. Дрони атакували Україну великими групами. Атака тривала з ночі до ранку.

Як повідомляють Повітряні сили, усього зафіксовано пуски близько 75 "шахедів" із двох напрямків. Основний напрямок удару – місто Київ. В результаті протиповітряного бою цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 71 ударний БпЛА "Shahed-131/136". Переважна більшість – на Київщині.

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