"Перший Завод" у місті Калуга створено з метою експлуатації технологічного обладнання переробки товарної нафти та газоконденсату.

Цієї ночі українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Перший Завод" у Калузькій області на території РФ.

Як повідомило УНІАН джерело, це була спецоперація Головного управління розвідки Міністерства оборони. Зокрема, "Перший Завод" у російському місті Калуга створено з метою експлуатації технологічного обладнання переробки товарної нафти та газоконденсату.

Атаки дронів на російські НПЗ

Атаки українських безпілотників, за якими стоять спецслужби, протягом останніх днів зупинили роботу трьох нафтопереробних заводів у глибині російської території. Так, видання Bloomberg заявило, що ці об’єкти складають близько 12% нафтопереробних потужностей Росії.

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Удар 13 березня спричинив пожежу на одному з найбільших нафтопереробних підприємств країни – Рязанському заводі ПАТ "Роснефть" під Москвою. Менший Новошахтинський НПЗ на півдні Ростовської області також був зупинений внаслідок атаки безпілотника. Це збільшило перебої, спричинені аналогічним інцидентом 12 березня на заводі "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез".

Рязанський нафтопереробний завод, розташований приблизно за 200 км на південний схід від Москви, має потужність 17,1 млн тонн на рік, або близько 340 тис. барелів на добу. Він є основним постачальником моторного палива для російських регіонів навколо столиці. На заводі довелося зупинити дві установки первинної переробки нафти.

Також в середу Новошахтинський НПЗ на півдні Ростовської області Росії зупинив роботу після удару дрона. Потужність цього заводу становить 5,6 млн тонн на рік, або близько 112 тис. барелів на добу.

Остання хвиля атак також пошкодила установку нафтопереробного заводу НОРСІ "Лукойлу" в Нижньому Новгороді і влучила в нафтобазу в Орловській області.

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