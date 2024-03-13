За останні два дні було пошкоджено три великі нафтопереробні заводи.

Атаки українських безпілотників, за якими стоять спецслужби, протягом двох останніх днів, 12-13 березня, зупинили роботу трьох нафтопереробних заводів у глибині російської території. Ці об’єкти складають близько 12% нафтопереробних потужностей Росії, пише Bloomberg.

Зазначається, що удар у середу, 13 березня, спричинив пожежу на одному з найбільших нафтопереробних підприємств країни – Рязанському заводі ПАТ "Роснефть" під Москвою. Менший Новошахтинський НПЗ на півдні Ростовської області також був зупинений внаслідок атаки безпілотника. Це збільшило перебої, спричинені аналогічним інцидентом 12 березня на заводі "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез".

Рязанський нафтопереробний завод, розташований приблизно за 200 кілометрів на південний схід від Москви, має потужність 17,1 мільйона тонн на рік, або близько 340 000 барелів на добу. Він є основним постачальником моторного палива для російських регіонів навколо столиці. На заводі довелося зупинити дві установки первинної переробки нафти.

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Також в середу Новошахтинський НПЗ на півдні Ростовської області Росії зупинив роботу після удару дрона. Потужність цього заводу становить 5,6 мільйона тонн на рік, або близько 112 000 барелів на добу.

Остання хвиля атак також пошкодила установку нафтопереробного заводу НОРСІ "Лукойлу" в Нижньому Новгороді і влучила в нафтобазу в Орловській області.

За словами журналістів, Україна запустила безпілотники, націлені на російську інфраструктуру та промислові об'єкти, прагнучи підірвати військові зусилля Кремля і відплатити за хвилі ракетних і безпілотних атак. Удари по нафтових об'єктах також мають на меті зірвати російський експорт і постачання палива для російської армії на передовій.

З початку цього року Україна використовувала безпілотники для нанесення ударів по важливих російських нафтових об'єктах від Чорного до Балтійського моря. Ці напади підкреслюють, що вторгнення в Україну, яке мало тривати кілька днів, натомість призводить до зростання небезпеки для пересічних росіян, які живуть у прикордонних регіонах.

Українські удари по НПЗ Росії

Раніше УНІАН писав, що за різними підрахунками, в РФ налічується приблизно 32 великих нафтопереробних заводи та близько 80 дрібних різного рівня потужності. Наприклад, потужність Рязанського НПЗ становить 17 мільйонів тонн на рік. Найбільш потужний у Росії – це Омський завод, який має можливості переробляти 22 мільйони тонн нафти щорічно.

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