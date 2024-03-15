Пошкоджено нафтопереробне обладнання підприємства.

У Калузькій області Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод, внаслідок влучання пошкоджено обладнання підприємства.

Як повідомляють російські тг-канали, вранці губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що в регіоні збиті 4 безпілотники.

"Сьогодні вночі у Дзержинському районі силами ППО збито 4 БПЛА. Постраждалих та руйнувань інфраструктури немає. На місці працює оперативна група", - написав Шапша.

Однак за даними тг-каналу ASTRA, насправді збито лише один безпілотник, а три влучили у нафтопереробне обладнання нафтохімічного заводу "Перший Завод" у селищі Полотняний завод. Сталася пожежа. Обладнання зазнало пошкоджень. Ніхто не постраждав.

Удари по НПЗ в Росії

Протягом останніх тижнів Сили оборони завдали удари дронами по низці російських нафтопереробних заводів. Так, протягом лише одного дня Сили оборони завдали удари відразу по трьох НПЗ на території РФ – в Рязані (Татарстан), у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська область).

А перед цим внаслідок ударів безпілотниками пошкоджено установку, яка забезпечує понад 50% виробництва одного з найбільштих російських НПЗ "Лукойла" у Нижегородській області.

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