Через російські атаки підприємства вирішили зберігати свою продукцію в глибині території країни, щоб зменшити ризики.

Росія поновила удари по цивільних суднах на Одещині. За останні дні було уражено два цивільних судна.

Як пише Financial Times із посиланням на дані від керівництва Одеської області, що з липня 2023 року морські та річкові порти Одещини зазнали близько 200 ударів. Для націлювання на порти Росія в основному використовує балістичні ракети, які можуть "прилетіти" протягом декількох хвилин після запуску, що ускладнює їх перехоплення.

Керівництво Одеського морського порту повідомило FT, що через російські атаки підприємства вирішили зберігати свою продукцію в глибині території країни, щоб зменшити ризики. Зазначається, що хоча порт і було пошкоджено, знадобиться "ядерна зброя, щоб зруйнувати цілий порт".

Відео дня

Атаки по цивільних суднах: що кажуть чиновники

За словами київських чиновників, Росія атакувала 21 вантажне судно після того, як вийшла з угоди про експорт зерна, укладеної за посередництва ООН. Після цього Україна почала вивозити товари зі своїх портів під прикриттям систем берегової протиповітряної оборони. Очільник Мінвідновлення України Олексій Кулеба заявив, що ці атаки були спробою "зірвати успішну роботу" експортного коридору.

За даними Міністерства сільського господарства України, щотижневий експорт зерна зріс на 56% до 11,2 млн тонн у вересні цього року, порівняно із 7,2 млн тонн у жовтні минулого року. За словами Кулеби, за минулий рік Україна експортувала 70 млн. тонн зерна, використовуючи 2 500 суден. Метою російських атак може бути "лише посилення нестабільності в чутливих регіонах світу, які залежать від імпорту продовольства", вважає міністр.

Тим часом британська компанія з морської розвідки Ambrey порадила судноплавним групам "проводити всебічну динамічну оцінку загроз під час рейсу", а членам екіпажу – залишатися на своїх суднах під час атак.

Примітно, що Міністерство оборони Росії ще не прокоментувало атаку по Україні, здійснену в понеділок. При цьому уражене в неділю вантажне судно у РФ назвали "українським військовим кораблем". Жодних доказів цього твердження росіяни, як і завжди, не надали.

Удари РФ по цивільних суднах

У понеділок, 7 жовтня, двома балістичними ракетами "Іскандер-М" росіян було пошкоджено вантажне судно "Оптима", зареєстроване в Палау.

Внаслідок атаки окупантів загинув один українець, ще п'ятеро іноземних членів екіпажу отримали поранення. Четверо поранених перебувають у важкому стані.

У неділю, 6 жовтня, було пошкоджено вантажне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс, завантажене зерном і кукурудзою. Воно мало йти до Італії.

Відомо, що російська балістична ракета влучила просто в трюм іноземного судна. Екіпаж балкера – 15 громадян Єгипту та Сирії. Іноземні моряки не постраждали.

Вас також можуть зацікавити новини: