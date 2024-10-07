На щастя, 15 моряків з Єгипту та Сирії не постраждали.

Російська окупаційна армія завдала удару балістичною ракетою по іноземному судну, яке мало йти до Італії з вантажем кукурудзи. Це сталося під час атаки РФ по Одесі в ніч проти 6 жовтня.

Як повідомила Адміністрація морських портів України, у ніч на 6 жовтня російські загарбники завдали удари по морському торгівельному порту "Південний". Пошкоджень зазнало цивільне судно.

"Вчинили черговий акт морського тероризму, грубо порушивши закони та звичаї війни. Цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс зазнало пошкоджень під час нічної ракетно-дронової атаки поблизу одного з причалів у морському порту "Південний", – наголошують в АМПУ.

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У повідомленні зазначається, що балістична ракета влучила просто у відкритий трюм судна, який був завантажений зерном. Відомо, що на борту було близько 6 тисяч тонн української кукурудзи, яка вже наступного ранку мала вирушити до Італії.

Екіпаж балкера – 15 громадян Єгипту та Сирії. У відомстві наголошують, що іноземні моряки, на щастя, не постраждали.

"Країна-агресор, за своєю звичкою, заявила про знищення військового вантажу. Проте, як і раніше, ця інформація не відповідає дійсності. Фотографії з місця події красномовно свідчать про справжній характер вантажу. Цей інцидент є черговим доказом того, що Росія продовжує свій зерновий терор, намагаючись підірвати експортні можливості України та загрожуючи продовольчій безпеці світу", – підкреслюють в адміністрації.

Атака по Одесі 6 жовтня

У ніч на 6 жовтня армія РФ атакувала Одещину дронами та балістикою. Внаслідок дронової атаки, в Одесі сталося загоряння торгівельного обладнання в складській будівлі на площі 100 кв. м.

Крім того, через падіння уламків загорілися вантажівка та сміття, постраждала людина – чоловік ушпиталений. Уламками також пошкоджено газовий трубопровід, витік газу вже ліквідовано.

Водночас балістична ракета російських окупантів пошкодила суховантажне цивільне судно.

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