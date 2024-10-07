Під час удару загинув 60-річний українець.

Російські окупаційні війська вдарили по Одесі балістичними ракетами, поціливши у цивільне судно під прапором Палау.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки на портову інфраструктуру загинув 60-річний українець, який працював у приватній компанії, що обробляє вантажі.

Також постраждали п'ятеро іноземців. Четверо з них перебувають у стані середнього ступеню важкості, один - легкого. Зараз їм надають необхідну медичну допомогу. Кіпер додав, що наслідки нового російського злочину фіксують правоохоронці:

Відео дня

"Російські терористи вкотре намагаються зірвати роботу Українського зернового коридору. За останні декілька днів це вже друга атака цивільного судна у портах Одещини".

Деталі удару по Одесі

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що мова йде про судно "OPTIMA", яке тільки сьогодні зайшло в Одесу для завантаження.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 жовтня росіяни вдарили по морському торгівельному порту "Південний". Балістична ракета РФ влучила у відкритий трюм іноземного судна "PARESA", на яке завантажили близько 6 тисяч тонн кукурудзи. Тоді ніхто не постраждав.

Вас також можуть зацікавити новини: