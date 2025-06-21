Росія за добу максимально може запускати по Україні до 500 безпілотників. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України на запит РБК-Україна.
Зокрема, як розповіли у розвідці, на 15 червня РФ накопичила понад 6 тисяч ударних дронів типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").
При цьому Росія може виробляти до 170 таких дронів на добу і планує до кінця року наростити виробництво до 190 одиниць на день, зазначають у ГУР.
При цьому зараз ворог здатний запускати до 300 ударних дронів за одну добу, а з урахуванням імітаторів їх максимальна кількість може сягати 500 одиниць, зазначається в повідомленні.
У розвідці додали, що Росії вдалося суттєво наростити виробництво ударних дронів та їх імітаторів за рахунок налагодження замкнутого циклу виробництва, тож вона практично не залежить від поставок з Ірану.
Російські атаки по Україні
Раніше у ГУР повідомляли, що Росія зараз має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет, зокрема, до 500 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М", понад 400 крилатих ракет 3М-14 "Калібр"; до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал", які запускають винищувачі МіГ-31К.
При цьому щомісяця Росія виробляє до 195 ракет.
Сергій "Флеш" Безкрестнов зазначав, що росіянам ніщо не заважає збільшити виробництво "шахедів" ще вдвічі чи втричі. І тому не виключено, що якось росіяни запустять не 300-400 "шахедів" за вечір, а 800. І до цього українська оборона має бути готова заздалегідь.
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