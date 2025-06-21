Росіяни накопичили по кілька тисяч ударних дронів та обманок.

Росія за добу максимально може запускати по Україні до 500 безпілотників. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України на запит РБК-Україна.

Зокрема, як розповіли у розвідці, на 15 червня РФ накопичила понад 6 тисяч ударних дронів типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").

При цьому Росія може виробляти до 170 таких дронів на добу і планує до кінця року наростити виробництво до 190 одиниць на день, зазначають у ГУР.

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При цьому зараз ворог здатний запускати до 300 ударних дронів за одну добу, а з урахуванням імітаторів їх максимальна кількість може сягати 500 одиниць, зазначається в повідомленні.

У розвідці додали, що Росії вдалося суттєво наростити виробництво ударних дронів та їх імітаторів за рахунок налагодження замкнутого циклу виробництва, тож вона практично не залежить від поставок з Ірану.

Російські атаки по Україні

Раніше у ГУР повідомляли, що Росія зараз має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет, зокрема, до 500 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М", понад 400 крилатих ракет 3М-14 "Калібр"; до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал", які запускають винищувачі МіГ-31К.

При цьому щомісяця Росія виробляє до 195 ракет.

Сергій "Флеш" Безкрестнов зазначав, що росіянам ніщо не заважає збільшити виробництво "шахедів" ще вдвічі чи втричі. І тому не виключено, що якось росіяни запустять не 300-400 "шахедів" за вечір, а 800. І до цього українська оборона має бути готова заздалегідь.

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