Москва здійснила чергову комбіновану атаку на Полтавщину.

Уночі російські війська масово вдарили по місту Кременчуку, що майже в самому центрі країни - в Полтавській області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

"‎Ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО"‎, – повідомив тимчасовий виконувач обов'язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, у Кременчуцькому районі зафіксовані прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

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Як повідомляють ЗМІ, загалом пролунало близько 40 вибухів. Після атаки підрозділи ДСНС почали працювати над ліквідацією наслідків. Принаймні одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Оновлено об 11:00. Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, у ніч на 21 червня росіяни атакували Україну 280-ма засобами повітряного нападу.

Було застосовано:

• 272 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів;

• 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

• 4 крилаті ракети "Калібр";

• 2 крилаті ракети "Іскандер-К".

Для відбиття нападу Україна застосувала авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряна оборона знешкодила 260 засобів повітряного нападу. З них 145 збили за допомогою вогневих засобів.

Російські удари по Кременчуку

Це не перший масований удар по Кременчуку за останній час. Нагадаємо, в середині місяця росіяни також масовано атакували місто. Під ударами опинились, зокрема, енергетична та сільськогосподарська інфраструктура. Прямі влучання призвели до пожеж. Більшість ворожих цілей знищила протиповітряна оборона.

Одну з найбільш кривавих атак по Україні росіяни здійснили 27 червня 2022. Тоді під час ракетного удару по торговельному центру "‎Амстор"‎ в Кременчуці загинуло більше як 20 осіб, ще близько 60 отримали поранення. Удар завдали крилатими ракетами Х-22, які запускають бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3. Ці ракети мають дуже потужну бойову частину, але вкрай неточні.

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