РФ щомісяця виробляє до 195 ракет і щодоби до 170 "шахедів".

Росія зараз має на озброєнні майже 2 тисячі ракет різного типу, а також тисячі ударних безпілотників типу Shahed-136 та їхніх імітаторів. Таку відповідь на запит отримало видання РБК-Україна від Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, станом на 15 червня в Росії на озброєнні є понад 1950 стратегічних ракет, а саме:

• до 500 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М";

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• до 300 крилатих ракет 9М728/9М729 "Іскандер-К";

• до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;

• до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32, які запускають бомбардувальники Ту-22М3;

• понад 400 крилатих ракет 3М-14 "Калібр";

• до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал", які запускають винищувачі МіГ-31К;

• до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

Як повідомили в ГУР, щомісяця Росія виробляє до 195 ракет, зокрема:

• до 60 "Іскандерів-М";

• до 20 "Іскандерів-К";

• до 60 "Х-101";

• до 10 модернізованих Х-32;

• до 30 "Калібрів";

• до 15 "Кинжалів".

Станом на 15 червня у Росії було понад 6 тисяч ударних БПЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера"), інформує ГУР у відповіді на запит видання.

У відомстві вважають, що РФ здатна виробляти за добу до 170 таких дронів, а до кінця цього року планує наростити виробництво БПЛА до 190 одиниць на день.

Росія нарощує виробництво "шахедів" і удосконалює їх

Як повідомляв раніше УНІАН, скоро РФ запускатиме по 800 шахедів, а не 300-400. Так вважає фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Безкрестнов. На його думку, в України не так багато часу залишилося для того, щоб виробити ефективний контрзахід і цей контрзахід масштабувати по всій країні.

Крім того, стало відомо, що росіяни запускають по Україні "шахеди" зі штучним інтелектом. За словами військового експерта Павла Нарожного, вони становлять велику небезпеку, адже не піддаються дії РЕБів та можуть самостійно розпізнавати цілі. Він додав, що знайдені на дронах радіомодеми можуть працювати на значній відстані від місця запуску - до 150 км.

Також співзасновник та керівний партнер компанії DroneUA Валерій Яковенко повідомив, що "шахеди", ймовірно, можуть у режимі реального часу отримувати дані для ураження. За його словами, це дає ворогу можливість відстежувати маршрут дрона, точку його збиття, щоб аналізувати ефективність української ППО.

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