Наразі українські військові вживають заходів для вирішення проблеми якнайшвидше.

Російські окупанти змінили тактику застосування ударних дронів типу Shahed. Відтак, їхнє знищення у повітрі дещо ускладнилося.

Про це заявив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко. За його словами, українські військові наразі вживають заходи для вирішення проблеми.

"Збиття "шахедів" ускладнилось, зокрема через низьку висоту їх прольотів і зміну російської тактики. Заходи вживаються. Це важливо розуміти", - повідомив він.

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Нальоти російських "шахедів" - останні новини

Країна-агресорка продовжує використовувати західні компоненти для виробництва ракет і дронів, попри санкції. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за жовтень понад 2 тисячі "шахедів" було випущено проти України – це понад 170 тисяч компонентів, які мають бути заблоковані для поставок у Росію.

В ніч на неділю, 3 листопада, російські окупанти вкотре атакували Київ ударними дронами. Внаслідок падіння уламків "шахедів" є пошкодження у кількох районах столиці.

На Київ БпЛА заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах. Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин.

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