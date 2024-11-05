Російські 'шахеди' можуть занурити Україну в похмуру зиму, - Forbes

Росія останніми місяцями значно посилила нальоти ударних дронів, атакуючи як військові, так і енергетичні об'єкти.

Жовтень став найважчим місяцем для України через безпрецедентну кількість російських дронів далекого радіуса дії. Порівняно з попередніми місяцями, коли кількість дронів не перевищувала тисячу, у вересні їх стало 1301, а в жовтні – аж 2023. Росія намагається використати безпілотники, щоб відключити електропостачання в Україні та змусити населення підкоритися під тягарем холодної зими, пише Forbes.

Згідно зі звітом Моніторингової місії ООН з прав людини, минулого року російські атаки були спрямовані на енергетичні мережі, а цьогорічна кампанія сфокусована на об'єктах виробництва електроенергії. Станом на червень 73% теплових енергоблоків країни вийшли з ладу.

Збитки для України в цій ситуації можуть бути стратегічно вагомішими, ніж повільний наземний наступ Росії, який супроводжується значними втратами, але не дає вирішальних результатів. Як пише Washington Post, руйнування енергетичної інфраструктури може призвести до "20 чи більше годин темряви на добу в умовах холодної зими", що може змусити Україну вступити в переговори на невигідних умовах.

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Захист неба

Україна не має у достатній кількості таких засобів оборони, як ракети Patriot, але знаходить інші методи для боротьби з дронами. "Шахеди", які зазвичай рухаються повільно, стають легкою мішенню для вертольотів, здатних знищувати їх гарматним вогнем. Один із вертольотів навіть мав позначки про збиття шести "Шахедів".

Електронна боротьба також відіграє важливу роль. За даними ShahedTracker, у жовтні було збито 1185 "Шахедів" за допомогою звичайної зброї, тоді як 738 – засобами радіоелектронної боротьби. Це важливо, оскільки застосування радіоелектронних засобів майже безкоштовне та невичерпне, на відміну від дорогих ракет і боєприпасів.

Українська система спуфінгу "Покрова", ймовірно, також проявила свою ефективність, адже 29 дронів повернулися назад у Росію, збившись з курсу.

Пошук нових способів боротьби

Росія продовжує модернізувати дрони, щоб зробити їх ефективнішими. У вересні був виявлений дрон із супутниковим зв’язком Starlink для підвищення стійкості зв’язку, що забезпечує точні атаки.

Серед російських дронів з’явилися і менші моделі, що мають менші боєголовки та служать приманками для відволікання української оборони. У серпні помітили кілька типів таких дронів, зокрема Italmas, Gerbera, а також китайські дрони Garpiya-3.

Збільшення виробництва перехоплювачів

Оскільки західна допомога є обмеженою, Україна зосередилася на розвитку власної індустрії безпілотників, яка почала виготовляти дрони-перехоплювачі. Дрони типу Shahed Killer, такі як квадрокоптер Sting, уже успішно збивають російські розвідувальні дрони. Представник розробників Wild Hornets пояснив: "Ми вже розробили такі дрони, і зараз вони проходять бойові випробування".

Ще одна українська компанія, Tenebris, працює над дронами-перехоплювачами Bagnet і Bullet, здатними розвивати швидкість понад 150 миль на годину.

Такі високошвидкісні дрони будуть інтегровані в систему ППО України, що дозволить збивати цілі на більшій відстані, ніж це можуть зробити самохідні гармати.

Ця технологічна гонка озброєнь стає ключовим фактором. Залишається питання, чи вдасться вчасно розробити і запустити в експлуатацію перехоплювачі, здатні протистояти масовій атаці дронів і врятувати Україну від зимової енергетичної кризи.

Ворожі атаки дронів

За даними Генштабу ЗСУ у жовтні окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2 тис. 23 ударні безпілотники типу Shahed та безпілотники невстановленого типу.

З них 1 тис. 185 було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць було локаційно втрачено, а ще 29 БПЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору України.

За даними Генштабу, загалом з початку цього року росіяни запустили по території України 6987 ударних БПЛА. Переважно ворожі дрони били по цивільній та критичній інфраструктурі України.

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