Росія все частіше запускає по мирних містах нашої країни іранські дрони.

Росія збільшила кількість атак іранськими дронами. У ніч на 30 грудня рашисти запустили безпілотники по Києву. Росія все частіше намагається зруйнувати об'єкти критичної інфраструктури "Шахедами".

В Інституті вивчення війни (ISW) назвали причину нової хвилі ударів безпілотниками. Країні-агресорці міг знову допомогти Іран.

"У ніч з 29 на 30 грудня російські сили атакували Київ за допомогою безпілотників іранського виробництва, що є продовженням атак безпілотників, що почастішали в Україні. Командування ВПС України заявило, що в ніч з 29 на 30 грудня російські війська запустили 16 безпілотників "Шахед-131" і "-136" по об'єктах в Україні і що всі вони були збиті українськими засобами ППО", - нагадали в ISW.

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Також аналітики додали, що рашисти запустили по Києву сім дронів. Всі ці атаки безпілотниками послідували після масованого ракетного удару 29 грудня, коли РФ також використовувала 23 "Шахеда".

"Використання російськими військовими 39 безпілотників за останні два дні, використання ними 30 безпілотників Shahed 131 і -136 в ніч з 18 на 19 грудня, і використання ним 13 безпілотників "Шахед" 14 грудня являє собою значне збільшення недавнього використання цих систем в Україні. 10 грудня в ISW повідомляли, що почастішання атак російських безпілотників може вказувати на те, що російські сили накопичили більше безпілотників іранського виробництва після тритижневого періоду (з 17 листопада по 7 грудня), коли вони не використовували, або що Росія отримала або очікувала отримати нова партія дронів з Ірану", - зазначили аналітики..

Експерти додали, що РФ збільшила темпи атак безпілотниками, щоб продовжити атакувати критично важливу інфраструктуру України. Однак агресор використовує дрони не просто так. Як відзначили експерти, на тлі виснаження запасів ракет, рашисти все частіше намагаються наносити удари "Шахедами". Однак це у них навряд чи виходить.

"Українські ППО нещодавно довели свою високу ефективність у знищенні безпілотників "Шахед", а використання цих систем російськими військовими для атак на цивільні об'єкти в тилу має все менше наслідків. Російські військові, ймовірно, продовжать використовувати все більшу кількість цих систем для ударів по цивільних об'єктах в Україні у своїх помилкових спробах зломити волю українців", - додали аналітики.

Атака дронами

У ніч на 30 грудня українські захисники збили 10 ворожих ударних дронів у двох областях. Вони знищили 9 БПЛА типу "Шахед" і один "Марлін". Однак на цьому ворожа атака не закінчилася. Рашисти атакували дронами ще й Київ з Київською областю. Незабаром стало відомо, що сили ППО збили всі безпілотники.

Після цього Кличко розповів про пошкодження через падіння уламків БПЛА, збитих українськими захисниками. Сім дронів-камікадзе йшли до Києва, два з них збили на підльоті, п'ять - над столицею.

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