Супротивники показали себе як терористи, які обстрілюють узбережжя, зазначив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня.

В Одесі тривають експертні заходи з точного встановлення типу ракети, якою російські окупанти вдарили по місту 29 квітня.

Про це начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук сказав в ефірі телемарафону. Плетенчук розповів, що за вчорашній день у смузі відповідальності Сил оборони півдня зафіксовано 6 загиблих серед цивільних. За його словами, ще встановлюється точний тип ракети, якою російські загарбники атакували Одесу 29 квітня. За попередніми даними, йдеться про касетний боєприпас.

"Насправді, ще уточнюються усі подробиці. Це попередньо "Іскандер" і попередньо - касета. Але, допоки не будуть проведені усі відповідні експертні заходи, стверджувати на 100% я не буду. Проте, судячи з отворів на стінах - він мав вражаючий елемент, такий як шрапнель, і підрив був повітряний. Тобто, цей боєприпас призначений саме для знищення живої сили противника, проте, як ви бачите, для росіян живою силою є цивільні мешканці міста Одеса, які гуляють "по трасі здоров'я". Так вона у нас називається", - повідомив Плетенчук.

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Він відзначив, що цією атакою російські окупанти "показали себе, як завжди, - у якості звичайних терористів, які обстрілюють узбережжя".

У центрі уваги Одеса - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня російська окупаційна армія завдала по Одесі ракетного удару. Станом на ранок, 30 квітня, у медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані вісім людей, з них четверо - у вкрай важкому стані. Відомо про п'ятьох загиблих.

Імовірно, росіяни запустили ракету "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною. Сталося влучання у Палац студентів Національного університету "Одеська юридична академія".

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