Смертоносний російський удар по Одесі, здійснений 29 квітня, обріс новими деталями - стало відомо про ще одну жертву.
Про це очільник Одеської ОВА Олег Кіпер написав у Telegram. За його словами, ще однією жертвою атаки з боку РФ став чоловік, 1960 року народження. Постраждалий помер у лікарні.
"У медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані 8 людей, з них 4 - у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка. Наші лікарі намагаються робити все можливе", - додав чиновник.
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