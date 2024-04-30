Десятки постраждалих унаслідок ворожого удару знаходяться у лікарнях.

Смертоносний російський удар по Одесі, здійснений 29 квітня, обріс новими деталями - стало відомо про ще одну жертву.

Про це очільник Одеської ОВА Олег Кіпер написав у Telegram. За його словами, ще однією жертвою атаки з боку РФ став чоловік, 1960 року народження. Постраждалий помер у лікарні.

"У медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані 8 людей, з них 4 - у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка. Наші лікарі намагаються робити все можливе", - додав чиновник.