СБУ повернула війну державі-агресору, каже президент.

Після атаки на російський десантний корабель "Оленегорський горняк" президент України Володимир Зеленський подякував Службі безпеки України за повернення війни назад Росії.

У вечірньому зверненні Зеленський розповів, що сьогодні на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача була доповідь керівника СБУ Василя Малюка.

"Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад – державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся", - сказав президент, не розкриваючи деталі.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерела, спецоперацію в бухті Новоросійська (Краснодарський край РФ), в результаті якої було пошкоджено великий ворожий десантний корабель "Оленегорський горняк", проводили Служба безпеки України спільно з Військово-Морськими силами.

Оленегорський горняк - що відомо про знищення судна

В ніч на 4 серпня у Новоросійську прогриміла серія гучних вибухів. За інформацією російських пропагандистів, на бухту нібито було скоєно атаку морськими дронами. Міноборони РФ вчергове збрехала заявивши, що атаку було відбитоі руйнувань немає.

Однак стало відомо про пошкодження російського десантного корабля "Оленегорський горняк". На записі, яке надали УНІАН джерела, можна побачити, як надводний дрон, начинений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 членів екіпажу.

За інформацією української сторони, в результаті атаки "Оленегорський горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання.

У мережі з'явилося відео, на якому можна побачити, що судно нахилилося і повільно тоне. Супутникові знімки показали, що окупантам вдалося відбуксирувати судно до причалу в Новоросійську. Експерти прогнозують, що судно перебуватиме на ремонті принаймні до кінця року.

Спікер Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що після виведення судна з ладу для низки українських міст і портів, де ворог розглядав можливість висадити десант, зменшилася загроза.

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