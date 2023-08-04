Корабель дуже сильно нахилений на лівий бік / скріншот/ відео з соцмереж

Після пошкодження російського десантного корабля "Оленегорський горняк" внаслідок удару морськими дронами його чудом дотягли до причалу в Новоросійському порту. Відповідні супутникові знімки на підтвердження публікує DeepState.

Росіяни добуксували корабель до порту Новоросійська / фото t.me/DeepStateUA

При наближенні фото видно, що з корабля витікає темна рідина, можливо, пальне чи масло

З корабля витікає темна рідина / фото t.me/DeepStateUA

Також російські пабліки публікують фото з кораблем уже в порту, а також кадри з буксированням, на яких видно, що корабель добряче нахилений на лівий бік, у який власне, і влучили дрони.

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У соцмережах публікують фото корабля в порту Новоросійська / фото t.me/stranaua

Атака на кораблі у Новоросійську - що відомо

Сьогодні зранку зранку російські ЗМІ та соцмережі поширили інформацію про атаку дронів на військові кораблі Росії в Новоросійську. Спочатку російське Міноборони підтвердило атаку морських дронів на кораблі, але заперечило наявність будь-яких жертв та руйнувань. 

Водночас згодом у мережі поширили відео, на якому десантний корабель "Оленегорський горняк" буксує до берега інше судно. 

У ВМС України підтвердили атаку на "Оленегорський горняк" і заявили, що пошкодження корабля "досить суттєві".

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