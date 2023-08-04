Втім, росіяни вранці звітували, що нібито пошкоджень немає.

Біля берегів Новоросійська тоне російське судно. Попередньо, його потопили в ніч на 4 серпня під час атаки морських дронів.

Як повідомляють російські пабліки, атака безпілотних катерів-камікадзе на військово-морську базу в Новоросійську не була настільки "невдалою", як про це звітувало міноборони РФ. Пошкоджено великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк".

Цікаво, що кілька годин тому прокремлівський канал SHOT звітував, що атаку надводних дронів ЗСУ у Новоросійську "відбили" екіпажі десантного корабля "Олєнєгорський горняк" та протидиверсійного катера "Суворівець". Щось у версії пропагандистів не збігається.

У мережі з'явилося відео, на яких судно похилилося на бік та повільно тоне. Поблизу нього перебувають кілька інших суден, ймовірно для евакуації екіпажу.

Українське Міноборони та Генштаб атаку наразі не коментують. Росіяни ж продовжують запевняти, що "панікі нєт".

Втім, офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц" іронічно прокоментував ураження російського ВДК. Він опублікувала світлину судна, що тоне, та кілька коментарів росіян, які вже не вірять Шойгу і Ко.

"Щось підозрюють", - зазначив "Штірліц".

Атака морський дронів на Новоросійськ

В ніч на 4 серпня у Новоросійську прогриміла серія гучних вибухів. Російські пабліки заявляють про атаку морських дронів.

Міноборони РФ заявило, що ЗСУ намагалися атакувати військово-морську базу Новоросійськ двома морськими дронами, але їх нібито знищили вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які охороняють зовнішній рейд військово-морської бази.

За даними глави регіону Кондратьєва, постраждалих та руйнувань немає. Втім, наразі місцевий порт закрили для руху суден.

Вас також можуть зацікавити новини: