За добу на фронті відбулося близько 100 бойових зіткнень з ворогом.

На Авдіївському та кількох інших напрямках російські окупанти здійснюють спроби атак та штурмів, однак Сили оборони України відбивають ворожі атаки та втримують позиції.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, впродовж минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень з ворогом. "На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області", - розповіли у Генштабі.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога біля Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області, а на Лиманському - понад 5 атак в районі Макіївки Луганської області.

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Водночас, на Мар’їнському напрямку ЗСУ успішно відбили близько 15 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області, а на Шахтарському - штурм росіян за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку російські загарбники безуспішно намагалися повернутися на втрачені позиції біля Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, а також закріплюються на досягнутих рубежах. Також триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку, де ЗСУ завдають росіянам втрат та виснажують ворога.

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Бої під Авдіївкою загострилися 10 жовтня. Тоді росіяни здійснили спробу масштабного наступу, застосувавши додаткову техніку та військових. Однак українські захисники втримали зайняті раніше позиції. Атаки росіян тривають і досі, вони намагаються оточити місто.

Також стало відомо, що крім чисельні атак з різноманітного озброєння, ворог також прицільно атакує українські позиції забороненими фосфорними снарядами, які завдають значних та болючих ран.

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