Українська армія у складних боях утримує позиції.

Для наступу на Авдіївку російські окупаційні війська використовують значні сили, а також застосовують заборонені міжнародними конвенціями фосфорні боєприпаси, які спричиняють тяжкі та болісні травми. Українська армія у складних боях утримує позиції, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м‘ясом. Наша армія зараз у складних боях тримає позиції. Ми всі повинні пам‘ятати - війна продовжується. Мета ворога незмінна - вбити нас усіх", - наголосив він.

Голова ОП підкреслив, що росіяни не цінують своїх людей - вони роблять ставку на кількість. Однак сила української армії полягає у якості та єдності, а також у холодному розрахунку потреб для того, щоб знищити окупантів. "Продовжуємо боротися за майбутнє нації щодня. Всі разом", - додав Єрмак.

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Ситувція навколо Авдіївки: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня росіяни активізували наступ в районі Авдіївки, використавши додаткові техніку та живу силу.

Станом на ранок 13 жовтня атаки загарбників тривають - вони обстрілюють з усього наявного озброєння і саме місто, і позиції українських сил. Росіяни хочуть оточити місто, тому наступають з флангів. Відбуваються артилерійські та стрілецькі бої.

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