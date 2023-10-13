Ворог хоче оточити місто, тому наступає з флангів.

Четверту добу тривають майже безперервні бої за Авдіївку, зокрема, відбуваються стрілецькі та артилерійські дуелі. Ця ніч також була гарячою, сказав очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"Ворог гатить з усього, що в нього є, дуже багато працює авіація... В Авдіївці ніч була дуже гаряча. Було декілька авіаракетних ударів по самому місту. Було сотні обстрілів по позиціях Сил оборони, десятки за ніч по самому місту. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі - лізуть як таргани", - сказав Барабаш.

За його словами, ворог вчора використовував дуже багато броньованої техніки, яка йшла колонами. "Дуже багато в них підвозять і техніки, і особового складу, як кажуть, "свіжак", - додав очільник Авдіївської МВА.

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Барабаш наголосив, що Сили оборони, які вже четверту добу стоять на своїх позиціях - це "титани", оскільки таке витримати неможливо.

Очільник Авдіївської МВА зазначив, що окупанти хочуть оточити місто: "В лобову вони не йшли і не йдуть, сконцентровані повністю на ударах з флангів з півдня і півночі від міста".

Він зазначив, що дуже складна логістика. "На цей період загострення ми припинили постачання в місто і гуманітарної допомоги, і продуктів харчування, намагаємось тільки забезпечувати евакуацію", - додав він.

При цьому Барабаш зазначив, що в місті "все є - продукти харчування, гігієна, медицина, є резерв на кілька місяців".

За його словами, окупанти обстрілюють і населені пункти біля Авдіївки. Зокрема, сьогодні вночі постраждали сусідні села Очеретинської громади, де взагалі немає військових і вони далеко від лінії фронту.

Голова МВА повідомив, що вчора вночі в Авдіївці була потужно обстріляна лікарня, є серйозні руйнування, але люди живі.

"За минулу добу ми маємо підтвердження по одному загиблому, чотирьох поранених, зокрема, двох поліцейських, які залишалися весь час в місті та допомагали людям", - сказав Барабаш.

За його словами, під завалами, імовірно, є двоє загиблих, але рятувальні роботи не можливо проводити.

Війна в Україні - бої за Авдіївку

Як повідомляв УНІАН, речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що Авдіївку Донецької області ворог розглядає як можливість отримати хоч якусь знакову перемогу та переломити хід бойових дій.

Він зазначав, що ворог кинув безліч піхоти і багато бронетехніки саме на Авдіївський напрямок, а наші воїни знищують її.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни під Авдіївкою вже втратили батальйон бронетехніки, але не досягли серйозного тактичного успіху. Росіянам вдалося захопити 4,52 квадратних кілометрів території навколо Авдіївки.

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