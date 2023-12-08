Супротивник на частині Донбасу зазнає дуже значних втрат, підкреслив спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про сили, які російські окупанти зараз зосередили на Авдіївському напрямку.

В ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону він зазначив, що вороже угруповання військ складається з різних підрозділів, серед них як елітні, так і новомобілізовані. "На Авдіївському напрямку наразі діє близько 40 тисяч осіб, навіть трохи більше. Ворог зазнає дуже значних втрат - це в середньому до 300-400 осіб щодоби. Російські окупанти наразі не зменшують активності своєї піхоти. Найбільше гаряче за кількістю боєзіткнень біля Авдіївки та Мар’їнки. Противник наразі діє за підтримки бронетехніки. Звичайно, наші воїни її знищують", - поділився Штупун.

Він додав, що ворог активно застосовує авіацію, скидає керовані авіаційні бомби і "тільки за минулу добу впало 40 одиниць - всі на Донеччину". Речник зауважив, що російські окупанти зазнають дуже значних втрат на Авдіївському напрямку, але продовжують підтягують резерви "живої сили", при цьому до особового складу ставляться "як до тварин".

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"Це "Шторм-Z", а також новомобілізовані, не надто навчені люди. Ставлення їхнього командування до них, як до тварин. Фіксується те, що їх інколи залишають без їжі та води, тому вони змушені просто їсти сніг. Також у них багато обморожень. Але, чомусь вони йдуть вперед, мабуть, бояться свого керівництва більше ніж смерті. Навіть дико на це дивитися по відео, яке транслюють наші аеророзвідники", - підкреслив Штупун.

Він додав, що біля Авдіївки російські окупанти намагаються компенсувати втрати особового складу постійною зміною тактики дій.

"Ворог намагається діяти по-різному. Ворог небезпечний, тобто видно, що їх офіцери чомусь вчаться. Але абсолютно не жаліють людей, не жаліють живої сили. Вони постійно експериментують і посилають в розвідку боєм для того, щоб дізнатися кількість вогневих точок. А потім, на місце вбитих з попередньої групи, женуть наступну хвилю. Так вони діють", - зазначив Штупун.

Щодо кількості ворожої техніки на Авдіївському напрямку, то зараз її набагато менше, "ніж це було 10-20 жовтня".

"Ми продовжуємо її нищити, але ворог все одно кидає вперед і танки, і бронетехніку. Лише за вчора (7 грудня, - Ред.) було знищено 20 одиниць техніки. Ми продовжуємо нищити логістику ворога і максимально ускладнюємо для нього можливість підвозу як боєприпасів, так і харчів, і паливно-мастильних матеріалів. Всі наші вогневі засоби працюють над тим, щоб зменшити наступальний потенціал ворога", - підкреслив Штупун.

Також він розповів, що українським захисникам дуже важко тримати оборону зруйнованої Мар’їнки, бо там майже немає де окопуватись і "ворог деякі позиції просто знищує".

"У Мар’їнці тривають дуже жорсткі бої. Авдіївка та Мар’їнка зараз у ворога в пріоритеті. Він туди кидає все, що є. Можливо, щоб заявити перед Новим роком для свого президента, що вони щось десь взяли. Наразі наші захисники стійко тримають оборону", - акцентував Штупун.

Триває повномасштабна українсько-російська війна - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту. На Авдіївському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили 30 ворожих штурмів, на Бахмутському напрямку відбулось 24 боєзіткнення з противником. Зазначається, що російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, українські захисники стійко тримають оборону і завдають ворогу значних втрат.

Загальні бойові втрати ворога на 8 грудня 2023 року з початку широкомасштабного вторгнення орієнтовно становлять 337 тисяч 220 осіб особового складу.

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку "російські терористи не зменшують активності своєї піхоти", найбільша кількість боєзіткнень відбулась під Авдіївкою та Мар’їнкою. Українські захисники дають гідну відсіч ворогу, зокрема, тільки за добу на Таврійському напрямку Сили оборони ліквідували 466 окупантів та, у тому числі чотири танки супротивника.

Нещодавно з радіоперехоплень розмов ворога стало відомо, що російські окупанти подекуди почали вдаватись до певної імітації атак, особливо коли приїжджає російське військове керівництво, яке одразу же намагається гнати солдатів на забій.

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